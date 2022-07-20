Petrol
106.07
-1.19%
Euro
17.9385
-0.17%
Dolar
17.5908
0.18%
Altın
966.41
0.02%
Borsa
2514
0.46%
Bitcoin
417.925
8.41%
BTXN Coin
7.50
2.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    MasterChef'te 'Hull City' sitemi

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te jüri Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı arasındaki 'Hull City' sohbeti dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te 'Hull City' sitemi

    Ekranların sevilen programı MasterChef, izleyicileri televizyon başından ayırmamaya devam ediyor.

    MasterChef'in son bölümünde, bir yarışmacıyla Mehmet Şef arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı.

    Mehmet Şef, yarışmacının yemeğini tadarken "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusunu yöneltti.

    "Bizim patronun takımı var orada"

    Gurbetçi yarışmacı, şefin sorusuna "Galatasaray, İngiliz takımı olarak Chelsea" yanıtını verdi.

    Beklediği yanıtı duyamayan Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'yı kastederek "Bizim de patronun takımı var orada." dedi.

    Acun Ilıcalı'nın takımıyla ilgili gurbetçi yarışmacı, "Biliyorum Hull City." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Şef'ten gurbetçi adaya Hull City sitemi

    "İnsan bir maçına gider, ziyaret eder"

    Mehmet Şef, yarışmacıya "Hull City'nin maçlarına gidiyor musun? Yakın mı sana?" sorularını yöneltti.

    Maçlara gitmediğini belirten gurbetçi yarışmacı, "Futbolla aram çok yok." dedi.

    Bunun üzerine ise Mehmet Şef, "İyi de bir Türk futbol takımı almış. İnsan bir maçına gider, ziyaret eder." diyerek sitem etti.

    MasterChef te Hull City sitemi #1

    MasterChef te Hull City sitemi #2


    İlginizi Çekebilir

    Mehmet Topal futbolu bıraktı
    Futbol

    Mehmet Topal futbolu bıraktı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    ABD'de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı
    Dünya

    ABD'de iki yıl sonra komadan uyandı: Saldırgan kardeşi çıktı

    Görüş Bildir