MasterChef'te 'Hull City' sitemi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te jüri Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı arasındaki 'Hull City' sohbeti dikkat çekti.

Ekranların sevilen programı MasterChef, izleyicileri televizyon başından ayırmamaya devam ediyor.

MasterChef'in son bölümünde, bir yarışmacıyla Mehmet Şef arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı.

Mehmet Şef, yarışmacının yemeğini tadarken "Hangi takımı tutuyorsun?" sorusunu yöneltti.

"Bizim patronun takımı var orada"

Gurbetçi yarışmacı, şefin sorusuna "Galatasaray, İngiliz takımı olarak Chelsea" yanıtını verdi.

Beklediği yanıtı duyamayan Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'yı kastederek "Bizim de patronun takımı var orada." dedi.

Acun Ilıcalı'nın takımıyla ilgili gurbetçi yarışmacı, "Biliyorum Hull City." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef'ten gurbetçi adaya Hull City sitemi

"İnsan bir maçına gider, ziyaret eder"

Mehmet Şef, yarışmacıya "Hull City'nin maçlarına gidiyor musun? Yakın mı sana?" sorularını yöneltti.

Maçlara gitmediğini belirten gurbetçi yarışmacı, "Futbolla aram çok yok." dedi.

Bunun üzerine ise Mehmet Şef, "İyi de bir Türk futbol takımı almış. İnsan bir maçına gider, ziyaret eder." diyerek sitem etti.