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    MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim..

    MasterChef Türkiye'de finale kalmaya hak kazanan ikinci isim belli oluyor..
    • 06.01.2023 - 22:52
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    MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim..

    MasterChef Türkiye'de büyük finale sayılı günler kala hangi isimlerin finale kalacağı merak uyandırdı.

    Dört ismin yarışmaya devam ettiği MasterChef Türkiye'de finale kalan ilk isim Kıvanç oldu.

    Bugün ekrana gelen bölümde Metin, Ayaz ve Görkem finale kalan ikinci isim olabilmek için hünerlerini sergiliyor.

    Finale kalacak ikinci ismin belirleneceği gecede yarışmacılar 3 farklı yemek hazırlayacaklar.

    Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan ikonik tabak, yaratıcı tabak ve şef tabağı olmak üzere 3 farklı tabak hazırlamalarını istediler.

    Bugünün ilk oyunu olan ikonik tabak bölümünde Metin 22, Görkem 22 ve Ayaz 19 puan aldı.

    İkinci bölüm olan yaratıcılık etabında ise yarışmacılar kendi tabaklarını şeflerin beğenisine sundular. Bu bölümde alınan puanlar sonrası Metin 43, Görkem 39 ve Ayaz 39 puana ulaştı.

    Son bölümde Danilo Şef'in şef tabağını hazırlayacak olan üç yarışmacıdan bir tanesi finale kalan ikinci isim olacak.

     


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