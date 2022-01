MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu

MasterChef Türkiye 2021’de yarışmacılar Hasan ve Tahsin’in mücadelesi nefes keserken, ilk kez 10 tam puan çıktı.

MasterChef Türkiye 2021 yarışması final haftasında şampiyonunu seçecek.

Son üçe kalan Eren, Tahsin ve Hasan arasından ilk finalist adayı Eren olmuştu.

Çarşamba akşamı Hasan Biltekin ve Tahsin Küçük arasından ikinci finalistlik için kıran kırana mücadele yaşandı.

İki isim, beyaz konseptinde başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yaptı.

İLK KEZ 10 TAM PUAN KULLANILDI

İlk yemekte 22 puanla Hasan önde yer aldı, ikinci ana yemekte de Hasan oyunu önde tamamladı.

Son tabak ise tatlıydı ve 72 puanla kazanan Hasan oldu.

MasterChef tarihinde böylelikle ilk kez 10 tam puan kullanıldı. Şefler Hasan ve Tahsin’in tatlılarını ayakta alkışladı.

MasterChef'te şeflerin ayakta alkışladığı tatlı VİDEO

“BU SAHNEYİ YAŞADIĞIM İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Mehmet Şef, Tahsin'in tatlısına, “Ben zor beğenirim ama ben bu tatlı karşısında şapka çıkarıyorum.” derken Hasan'ın tatlısına da aynı puanı verdi ve “Bir adamda iki şapka olmaz ama ben bu tatlıya da şapka çıkarıyorum.” şeklinde konuştu.

İkinci finalist Hasan, “Finalist olduğum için mutluyum ama bu sahneyi yaşadığım için üzülüyorum. Kaybeden kimse yok. Tahsin de burada kazananlardan birisi. Aramızda çok iyi bir dostluk oldu. Finale kaldığım için çok mutluyum.” dedi.

MEHMET ŞEF VE SOMER ŞEF’TEN DUYGU DOLU KONUŞMA

Tahsin'in vedası sonrası Mehmet Şef, “Açık söyleyeyim sen aslında olmuşsun. İyi bir ailede yetiştiğin çok belli. Yeteneklisin. Hayatta senin çok sıkıştığın zamanlarda bile mutlaka yol bulabilirsin. Bu gece yaptığın tatlıyla gösterdin ki sen olmuşsun arkadaş. Her konuda sana desteğe hazırız.” dedi.

Somer Şef ise “Yaptığın tüm yemekler bizi hep şaşırttı. Mücadeleden hiç kaçmadın, takım oyunlarının en yüksek performansı sergileyen yarışmacısı oldun. Tüm arkadaşlarının neşe kaynağı oldun. İyi ki geldin, iyi ki buradasın.” açıklamasında bulundu.

ÖLEN ARKADAŞI İÇİN YARIŞTI

“Ben bu yola çıkarken sadece ailem için değil kendimi ispatlamak için de gelmiştim açıkçası.” diyen Tahsin ise şöyle devam etti:

“Burada olmak, sizle günlerce yemek yapabilmek, bir sürü anı, tecrübe.. Hem insanlık hem kendime kattığım tevazu adına... Yani burada gelirken annem için babam için kardeşlerim için yarıştım. Ama en çok da Oğuz için yarıştım. Oğuz benim çok yakın arkadaşımdı. Ölümün en can yakanı en cana yakını olunca can yakıyormuş. Benim için o kadar kötü bir dönemdi ki. Kendime sınırlarlar koymuştum. Sonra onun için yarıştım olmadı hakkını helal etsin. Tespihi her zaman yanımda. Burada çok güzel bir ailenin içindeydim. Herkese sonsuz kez teşekkür ediyorum. Hiçbir keşkem yok, çok mutluyum, aşırı keyifliyim.”