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MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? MasterChef 23 Ağustos 2021 kazanan isim...

MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? MasterChef 23 Ağustos 2021 kazanan isim...

MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak 16 isim bugün ilk kez birlikte tezgah başına geçti. Mantı tarifi için yarışan şef adaylarından birisi takımın kaptanı oldu. İşte o isim...