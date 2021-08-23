- Haberler
- Medya Haberleri
- MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? MasterChef 23 Ağustos 2021 kazanan isim...
MasterChef'te ilk kaptan kim oldu? MasterChef 23 Ağustos 2021 kazanan isim...
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 21:59
MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadro ilk kez birlikte tezgah başına geçecek. Bu akşam yapılacak olan yemeğin ardından mavi önlüklü takım kaptanı belli olacak.
Seyirciler, MasterChef ilk kaptan kim oldu? MasterChef Türkiye 23 Ağustos 2021 kazanan isim belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
İşte MasterChef Türkiye son bölüm hakkında merak edilenler...
MASTERCHEF İLK KAPTAN KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu akşam yapılacak olan yemeğin ardından ilk mavi takım kaptanı belli olacak. MasterChef Türkiye 23 Ağustos 2021 kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
MASTERCHEF 2021 ANA KADROSU
-
Fatma Polat
-
Milhan Erdem
-
Dilara Başaran
-
İbrahim Cingözler
-
Tunahan Ak
-
Şükrü Özsarı
-
Hamza Mercimek
-
Burcu Önal
-
Görkem Demiral
-
Hasan Biltekin
-
Tahsin Küçük
-
Eren Kaşıkçı
-
Mert Yılmaz
-
Safanur Bol
-
Emre Büber
-
Sergen Özen