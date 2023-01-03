MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef Türkiye yarı final oyunu..

MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 3 Ocak MasterChef Türkiye yarı final oyunu..

MasterChef Türkiye'de ilk üçe kalan yarışmacı bu akşam oynanayan oyunlar sonrası belli oluyor.

MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidiliyor. Son dört ismin kaldığı programda bugün ekrana gelen bölümde bir yarışmacı rakiplerini geçerek finale giden ilk isim olmak için mücadele ediyor.

Finale gidecek ilk ismin belirleneceği gecede yarışmacılar 3 farklı oyun oynayacaklar. Bu üç oyun sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı finale bir adım daha yaklaşacak.

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan ikonik tabak, yaratıcı tabak ve şef tabağı olmak üzere 3 farklı tabak hazırlamalarını istediler.

Yarışmaya devam eden Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem finale gidebilmek için tün hünerlerini sergiliyorlar.

Bugünün ilk oyunu olan ikonik tabak bölümünde Metin 21, Ayaz 21, Kıvanç 19 ve Görkem 15 puan aldı.

2. turda kullanılacak ürünler ise "Salçalar" oldu. Yarışmacılar 6 farklı salçayı kullanarak lezzetli tabaklar hazırladılar.

İkinci turda alınan puanlar sonrasında Metin 46, Kıvanç 45, Ayaz 45 ve Görkem 33 puana ulaştı.