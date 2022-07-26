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    Masterchef'te jüri üyelerinin maaşları ortaya çıktı

    TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef'te jüri üyelerinin, aylık olarak aldıkları ücretin 200-250 bin TL arasında olduğu öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:19
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    Masterchef'te jüri üyelerinin maaşları ortaya çıktı

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor.

    Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın yeni sezonu başladı.

    Reytinglerde zirvede yer alan program yeni sezonda da fırtına gibi eserken, jüri üyelerinin aldıkları ücretler ortaya çıktı.

    Aylık kazançları 200-250 bin lira arasında

    İddiaya göre, jüri üyeleri Masterchef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında.

    Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancının en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

    "Acun kesenin ağzını açmış"

    Ücretleri duyan sosyal medya kullanıcıları, "Acun kesenin ağzını açmış" yorumlarında bulundu.

    Masterchef te jüri üyelerinin maaşları ortaya çıktı #1


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