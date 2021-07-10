MasterChef'te jüriyi çileden çıkaran olay! Yarışmacı Talha Enes Yıldız gözyaşlarına boğuldu..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacı Talha Enes Yıldız, gözyaşlarına boğuldu. Danilo Zanna yemeği tattıktan sonra kaşığı fırlattı. İşte ayrıntılar..

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor.

Programın dün akşam ekranlara gelen bölümüne iddialı yarışmacı Talha Enes Yıldız damga vurdu.

Yarışmaya Aydın'dan katılan Talha Enes Yıldız, 32 kilo verdiğini söyledi ve ''Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim.'' diye konuştu.

Ancak 24 yaşındaki Talha Enes Yıldız, yaptığı hatalar nedeniyle jürilerden sitem yedi. Peki MasterChef yarışmacısı Talha Enes Yıldız jürileri neden kızdırdı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE NELER OLDU?

MasterChef önlüğünü alacağına emin olduğunu döyleyen Yıldız, Erzurumlu olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünde okuduğunu söyledi. Aşçılığa küçüklüğünden beri ilgili olduğunu şeflere aktardı.

Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız, kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını belirtti. Bunun üzerine jüriler, "Hangisinin tadına bakacağız?" diye tepkilerini dile getirdi.

Medyaradar'ın haberine göre, Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişirip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı.

JÜRİLER SİTEM ETTİ

Çok geçmeden Mehmet Şef, "Patatesi de mi kızarttın?" diye sorunca Yıldız, "Özür dilerim yanlış yaptıysam." dedi. Ardından Somer Şef "Eti pişirip mi geldin?" sorusunu yöneltti. Mehmet Şef ise "Eti içerde tabağa koyup elinle alıp gelseydin." dedi.

Yıldız yemeği hazırlarken Danilo Şef "Talhacım keşke eti ısıtsaydın soğuk olmadı mı?" diye sitem etti. Süre bittiğinde yemeğin tadına bakan Danilo Şef, dondurmayı beğendiğini belirterek bonfile yerine dondurmayı sunmasının daha doğru olacağını söyledi.

DANİLO ŞEF KAŞIĞI FIRLATTI

Dondurmadan bir kaşık alan Danilo Şef, sonrasında kaşığı fırlattı. Şefler yemekleri tattıktan sonra oylama sürecine geçildi.

Kızgınlığını anlatacak kadar Türkçe bilmediğini söyleyen Danilo Şef, konuşmayı Mehmet Şef'e pasladı. Mehmet Şef ise Yıldız'ın eti arkada pişirmesinin sıkıntı olduğunu söyledi.

3 HAYIR ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ardından açıklama yapan Danilo Şef, et ve patatesin soğuk olduğunu söyleyerek ''Hayır.'' dedi. Jürilerden 3 hayır alan Yıldız gözyaşlarına boğuldu. Arka tarafta gözyaşları içerisinde ailesinden teselli buldu.