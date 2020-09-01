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- MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı
MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 05:43
İzleyenleri ekranlara kilitleyen yarışma MasterChef'in yeni bölümü yayınlandı.
Yarışmacılar en lezzetli yemekleri ortaya çıkarabilmek adına mücadele ederken, bir yandan da strateji yaparak birinci olmayı hedefliyor.
MasterChef’in son bölümünde kaptanlar haftalık yeni takımları belirledi.
MASTERCHEF’TE HAFTALIK YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU
Kırmızı ve mavi takımın mücadele edeceği haftalık takımlar bugün oluşturuldu. Mavi takımın kaptanı Celal ile kırmızı takımın kaptanı Eray yeni takımları seçti.
MAVİ TAKIM: Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru
KIRMIZI TAKIM: Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah
KAPTANLAR DÜELLOSUNU CELAL KAZANDI
MasterChef’in bu akşamki son bölümü kaptanların düellosuna sahne oldu.
Celal ile Eray’ın kaptanlık düellosunda yarışacağı yemek poşe yumurta olarak açıklandı.
Şefler en fazla ve en lezzetli poşe yumurta yapan kaptanı Celal olarak belirledi.
MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı VİDEO