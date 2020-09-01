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    MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı

    Tv8'in beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in yayınlanan son bölümünde kaptanlar düellosu yapıldı. Yapılan düelloyu kazanan isim Celal oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 05:43
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    MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı

    İzleyenleri ekranlara kilitleyen yarışma MasterChef'in yeni bölümü yayınlandı.

    Yarışmacılar en lezzetli yemekleri ortaya çıkarabilmek adına mücadele ederken, bir yandan da strateji yaparak birinci olmayı hedefliyor.

    MasterChef’in son bölümünde kaptanlar haftalık yeni takımları belirledi.

    MasterChef te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı #1

    MASTERCHEF’TE HAFTALIK YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

    Kırmızı ve mavi takımın mücadele edeceği haftalık takımlar bugün oluşturuldu. Mavi takımın kaptanı Celal ile kırmızı takımın kaptanı Eray yeni takımları seçti.

    MAVİ TAKIM: Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

    KIRMIZI TAKIM: Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

    MasterChef te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı #2

    KAPTANLAR DÜELLOSUNU CELAL KAZANDI

    MasterChef’in bu akşamki son bölümü kaptanların düellosuna sahne oldu.

    Celal ile Eray’ın kaptanlık düellosunda yarışacağı yemek poşe yumurta olarak açıklandı.

    Şefler en fazla ve en lezzetli poşe yumurta yapan kaptanı Celal olarak belirledi.

    MasterChef'te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı VİDEO

    MasterChef te kaptanlar düelllosunu Celal kazandı #3

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