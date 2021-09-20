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    MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 20 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları...

    MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli Kievski tarifini yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 21:55
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 21:56
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    MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 20 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları...

    MasterChef Türkiye'de 20 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...

    Şefler, haftanın kaptanlarını seçmek için Rusların geleneksel şinitzeli olan Kiebski tarifini verdi.

    Yarışmacılar en iyi Tavuk Kievski'yi yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

    Peki, 20Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan Tavuk Kievski yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda şefler, yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadımını yaparak başarılı isimleri seçti. Bu isimler Mert, Azize, Emre, Ateş, Sergen, Mustafa, Milhan ve Eren oldu.

    Şefler, ikinci etapta yarışmacılardan tavuk şiş yapmalarını istedi. Son değerlendirme sonucunda kaptanlık oyununu kazanan isimler belli olacak.

    MasterChef te kaptanlar kim oldu? 20 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları... #1

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