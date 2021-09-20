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MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 20 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 20 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli Kievski tarifini yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...