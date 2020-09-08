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MasterChef'te kaptanlık düellosunu Esra kazandı
Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.Yapılan yarışmalar sonucu kaptanlık düellosunun sahibi, Esra oldu.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 04:22
Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in 7 Eylül'de yayınlanan bölümünde kaptanlık kaptanlık düellosu oyunu heyecanı yaşandı.
Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak 5 dakika ödülünü kazanmaya çalıştı.
KAPTANLIK DÜELLOSUNU ESRA KAZANDI
Bu hafta kaptanlık düellosunda Mavi takımın kaptanı Esra ve Kırmızı takımın kaptanı Arem karşı karşıya geldi.
Kaptanlık Düello oyunununu kazanan Esra oldu.
Bu sonuçla Mavi takım 5 dakika avantaj ödülünü kazandı.
MasterChef'te kaptanlık düellosunu Esra kazandı VİDEO