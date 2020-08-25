Ekranların beğeniyle takip edilen yarışması MasterChef'in yeni bölümünde, iki takım kaptanı düelloyu kazanmak için yarıştı.

Tv8 kanalının en sevilen programlarından olan MasterChef'in yeni bölümünde yeni bir yarışma düzenlendi.

MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk defa kaptanlar düellosu yapıldı. Sevilen yarışmanın ikinci haftasında yarışmacılar, kaptanlık oyununda mücadele etti.

On altı yarışmacı arasından istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayan yarışmacı Uğur oldu.

Mavi takım kaptanı olan Uğur, Kırmızı takım kaptanı olarak Özgül'ü seçti. Bu ik takım kaptanı arasından ilk defa yapılan bu düelloda kazanan takımına önemli bir avantaj kazandırdı.

DÜELLOYU ÖZGÜL KAZANDI

MasterChef'te Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı arasında bir düello yapıldı.

Düelloyu kazanan kaptan, takımına oynanacak ilk takım oyununda 5 dakika avantaj kazandıracaktı.

Bu oyunda yarışmacılardan 30 dakika içinde Somon Carpaccio yapması istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandı oyunda kaptanlarına destek, yukarıda takım arkadaşlarından geldi.

Sürenin sonunda şefler tadımlarını yaptılar ve günün başarılı tabağını seçtiler.

MasterChef'te ilk kaptanlık düellosunu kazanan Özgül oldu.

MasterChef'te kaptanlık düellosunu Özgül kazandı VİDEO

