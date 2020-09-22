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    MasterChef'te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu ve kaptanlık düellosu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 06:25
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    MasterChef'te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı

    Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in 21 Eylül'de yayınlanan bölümünde, kaptanlık mücadelesi yaşandı.

    Şefler yarışmacılardan 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

    İçli köftelerin tadımında Ebru, Serhat, Duygu, Esra ve Uğur ön plana çıktı. Finale çıkan isimler ise Ebru, Serhat ve Uğur oldu. Sonrasında ise kaptan olan isim Uğur olarak belirlendi.

    Mavi takım kaptanı olan Uğur kırmızı takıma Emir'i seçti.

    MasterChef te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı #1

    TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

    MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. MasterChef'in 21 Eylül tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu;

    Mavi takım kaptanı olan Uğur Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal'i takımına aldı.

    Kırmızı takıma kaptan seçilen Emir ise Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison'u takımına seçti.

    MasterChef te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı #2

    DÜELLOYU UĞUR KAZANDI

    MasterChef takım kaptanı olan Uğur ve Emir 5 dk düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler düelloda kaptanlardan mıhlama yapmasını istedi.

    Sürenin ardından şefler takım kaptanlarının yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Uğur oldu.

    Düelloyu kazanan isim takımına dokunulmazlık oyununda 5 dk erken başlama avantajı kazandırdı.

    MasterChef'te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı VİDEO

    MasterChef te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı #3

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