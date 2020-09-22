Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu ve kaptanlık düellosu yapıldı.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in 21 Eylül'de yayınlanan bölümünde, kaptanlık mücadelesi yaşandı.

Şefler yarışmacılardan 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

İçli köftelerin tadımında Ebru, Serhat, Duygu, Esra ve Uğur ön plana çıktı. Finale çıkan isimler ise Ebru, Serhat ve Uğur oldu. Sonrasında ise kaptan olan isim Uğur olarak belirlendi.



Mavi takım kaptanı olan Uğur kırmızı takıma Emir'i seçti.

TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. MasterChef'in 21 Eylül tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu;



Mavi takım kaptanı olan Uğur Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal'i takımına aldı.



Kırmızı takıma kaptan seçilen Emir ise Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison'u takımına seçti.

DÜELLOYU UĞUR KAZANDI

MasterChef takım kaptanı olan Uğur ve Emir 5 dk düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler düelloda kaptanlardan mıhlama yapmasını istedi.

Sürenin ardından şefler takım kaptanlarının yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Uğur oldu.



Düelloyu kazanan isim takımına dokunulmazlık oyununda 5 dk erken başlama avantajı kazandırdı.

MasterChef'te kaptanlık düellosunu Uğur kazandı VİDEO

