Tv8'in sevilen yarışması MasterChef'in 14 Eylül'de yayınlanan son bölümünde Kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan isim Furkan oldu.

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kadrosu bu akşam belli oldu.

TV8'in yeni sezonuyla da büyük ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacıların ardından takım kaptanları da bu akşam açıklandı.

KAPTANLIK OYUNUNU FURKAN KAZANDI

Heyecanına devam eden MasterChef'te şefler yarışmacılardan Oreo ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu. Ardından şefler aralarında oylama yaparak MasterChef takım kaptanlığını kazanan ismin Furkan olduğunu açıkladı.



Mavi takım kaptanı Furkan rakip takıma yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti.

MasterChef'te kaptanlık oyununu Furkan kazandı VİDEO



TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef'in 14 Eylül tarihli bölümünde takımlar yeniden kuruldu.



Mavi takım kaptanı olan Furkan Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur'u takımına aldı.



Kırmızı takıma kaptan seçilen Selin ise Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray'ı takımına seçti.

DÜELLOYU KAZANAN FURKAN

MasterChef'te yeni takımların kurulmasının ardından, takım kaptanları düelloda karşı karşıya geldi. Kadınbudu köfte yapmaya çalışan Furkan ve Selin zorlu anlar yaşadı. Sürenin ardından şefler tadım yaparak gecenin birincisini açıkladı. Köfteyi daha iyi yaparak düelloyu kazanan isim Furkan oldu.



Mavi takım kaptanı Furkan galip geldi ve 5 dakikalık ek süre mavi takımın oldu.