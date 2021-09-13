MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli künefeyi yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de 13 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...

Yarışmacılar en iyi künefeyi yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak.

Peki, 13 Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF 13 EYLÜL KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam, şefler yarışmacılardan künefe yapmasını istedi. En iyi ķünefeyi yapmak için yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele verildi.

Şeflerin tadım yapması sonucu Hasan ve Dilara son ikiye kaldı. En iyi tabağı yapan Dilara ise mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Hamza oldu.