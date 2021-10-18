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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en iyi tulumbayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanıyor. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..