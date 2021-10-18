Euro
10.8304
0.78%
Dolar
9.3213
0.65%
Altın
528.21
0.35%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
571.588
1.58%
EXEN Coin
20.67
2.12%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

    MasterChef'in bu akşamki bölümünde en iyi tulumbayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanıyor. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 21:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

    MasterChef Türkiye'de 18 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor.

    93. kez ekranlara gelen yeni bölümde şef adayları tulumba tatlısı için yarışıyor.

    En çıtır ve lezzetli tulumba için ıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak

    En iyi tulumba tatlısını yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı olacak ve Kırmızı takım kaptanını seçecek.

    Peki, 18 Ekim MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

    MASTERCHEF 18 EKİM KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu akşam, yarışmacılar arasından gecenin en iyi tulumba tatlısını yapan isim, şeflerin yapacağı tadım sonrasında belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan isim yeni haftanın Mavi takım kaptanı olacak. Ve bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanını seçecek.

    Kazanan isim ise henüz açıklanmadı.

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı #1

    MASTERCHEF 2021 SON 14 YARIŞMACI

    MasterChef dokuzuncu haftasında yarışacak son on dört isim; Araz Aknam, Azize Polat, Burcu Önal, Dilara Başaran, Emre Büber, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Ateş Durukan, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Rabia Nur Çamurlu, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük…

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir