- Haberler
- Medya Haberleri
- MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 21:51
MasterChef Türkiye'de 18 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor.
93. kez ekranlara gelen yeni bölümde şef adayları tulumba tatlısı için yarışıyor.
En çıtır ve lezzetli tulumba için ıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak
En iyi tulumba tatlısını yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı olacak ve Kırmızı takım kaptanını seçecek.
Peki, 18 Ekim MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..
MASTERCHEF 18 EKİM KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam, yarışmacılar arasından gecenin en iyi tulumba tatlısını yapan isim, şeflerin yapacağı tadım sonrasında belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan isim yeni haftanın Mavi takım kaptanı olacak. Ve bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanını seçecek.
Kazanan isim ise henüz açıklanmadı.
MASTERCHEF 2021 SON 14 YARIŞMACI
MasterChef dokuzuncu haftasında yarışacak son on dört isim; Araz Aknam, Azize Polat, Burcu Önal, Dilara Başaran, Emre Büber, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Ateş Durukan, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Rabia Nur Çamurlu, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük…