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- KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..
KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları belirlendi. İşte yeni haftanın mavi takım ve kırmızı takım kaptanları..
- 25.10.2022 - 09:05
- Güncelleme : 25.10.2022 - 09:09
TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.
Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisine girdiler.
Yeni haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tulumbayı yapan isim kaptanlık için avantajı yakaladı. Peki mavi takım kaptanı kim oldu?
Haftanın kaptanları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burak oldu. Burak kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Tayfun'u seçti.
Takımlar belli oldu
Mavi takım
Burak (Kaptan)
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz
Kırmızı takım
Tayfun (Kaptan)
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak Kaya
Fatma Nur