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    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları belirlendi. İşte yeni haftanın mavi takım ve kırmızı takım kaptanları..
    • 25.10.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:09
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    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

    TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.

    Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisine girdiler.

    Yeni haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tulumbayı yapan isim kaptanlık için avantajı yakaladı. Peki mavi takım kaptanı kim oldu?

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #1

    Haftanın kaptanları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burak oldu. Burak kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Tayfun'u seçti.

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #2

    KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar.. #3

    Takımlar belli oldu

    Mavi takım

    Burak (Kaptan)

    Gamze

    Görkem

    Kıvanç

    Barış

    Tolga

    Ayaz

    Kırmızı takım

    Tayfun (Kaptan)

    Büşra

    Serpilay

    Metin

    Yağız

    Burak Kaya

    Fatma Nur


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