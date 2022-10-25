KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

KAPTANLAR BELLİ OLDU! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni takımlar..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları belirlendi. İşte yeni haftanın mavi takım ve kırmızı takım kaptanları..

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.

Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisine girdiler.

Yeni haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmalarını istedi. En iyi tulumbayı yapan isim kaptanlık için avantajı yakaladı. Peki mavi takım kaptanı kim oldu?

Haftanın kaptanları belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burak oldu. Burak kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Tayfun'u seçti.

Takımlar belli oldu

Mavi takım

Burak (Kaptan)

Gamze

Görkem

Kıvanç

Barış

Tolga

Ayaz

Kırmızı takım

Tayfun (Kaptan)

Büşra

Serpilay

Metin

Yağız

Burak Kaya

Fatma Nur