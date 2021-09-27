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- MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları
MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli menemeni yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 21:48
MasterChef Türkiye'de 27 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...
Yarışmacılar en iyi menemeni yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak.
Haftanın takımları oluşturulduktan sonra kaptanlar, düello yapacak.
Peki, 27 Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..
MASTERCHEF 27 EYLÜL KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yarışmasında bu akşam, şefler yarışmacılardan menemen yapmasını istedi. En iyi menemeni yapmak için yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele veriyor.
Yarışmacılar dörtlü grup halinde beşer dakika arayla yemeğe başlayacak. 20 dakika süre sonrasında şefler tadım sonrasında kazanan ismi belirleyecek.