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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Eylül mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli menemeni yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...