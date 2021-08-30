MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos mavi ve kırmızı takım kaptanı...

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos mavi ve kırmızı takım kaptanı...

Sezonun ikinci düellosu 30 Ağustos akşamı ekranlara geldi. En lezzetli tantuniyi yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 30 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen Zafer Bayramı özel bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü.

On altı yarışmacı, en iyi tantuni yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

Peki, 30 Ağustos MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF 30 AĞUSTOS KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda şefler, yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadımını yaparak başarılı altı ismi seçti. Bu isimler; Burcu, Hasan, Sergen, Eren, İbrahim Tahsin oldu.

Şefler, bu yarışmacıların yaptığı tantunileri bir kez daha değerlendirdi. Son değerlendirme sonucunda kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Tahsin, Kırmızı takım kaptanı olarak Emre’yi seçti.

TAKIM KADROLARI

MAVİ TAKIM: Tahsin, Eren, Hasan, Dilara, Ömer, Mustafa, Milhan, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Emre, Sergen, Hamza, Safanur, Fatma, Burcu, Mert, İbrahim