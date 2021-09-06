MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli soğuk baklavayı yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküldü.

Yarışmacılar en iyi soğuk baklavayı yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak.

Peki, 6 Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF 6 EYLÜL KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan soğuk sütlü baklava yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda şefler, yarışmacıların yaptığı tatlıların tadımını yaparak başarılı isimleri seçti.

Sonra şefler, altı yarışmacıyı seçerek onların arasından kazanan ismi seçti. Finale kalan isimler; Hasan, Azize, Dilara, Tahsin, Burcu ve Mert oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

6 isim arasında gecenin en iyi soğuk baklavasını yapan isim Hasan oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI

Şeflerin, Hasan'a "Bir hafta boyunca üç takım oyununda karşılaşacağın rakibin kim olacak?" sorusuna cevabı Safanur oldu. Böylece Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı Safanur oldu.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Hasan

Sergen

Eren

Şükrü

Tahsin

Mustafa

Milhan

Tunahan

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI