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- MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 21:54
- Güncelleme : 06.09.2021 - 23:18
MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküldü.
Yarışmacılar en iyi soğuk baklavayı yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak.
Peki, 6 Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..
MASTERCHEF 6 EYLÜL KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan soğuk sütlü baklava yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda şefler, yarışmacıların yaptığı tatlıların tadımını yaparak başarılı isimleri seçti.
Sonra şefler, altı yarışmacıyı seçerek onların arasından kazanan ismi seçti. Finale kalan isimler; Hasan, Azize, Dilara, Tahsin, Burcu ve Mert oldu.
MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
6 isim arasında gecenin en iyi soğuk baklavasını yapan isim Hasan oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, mavi takım kaptanı oldu.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI
Şeflerin, Hasan'a "Bir hafta boyunca üç takım oyununda karşılaşacağın rakibin kim olacak?" sorusuna cevabı Safanur oldu. Böylece Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı Safanur oldu.
MAVİ TAKIM OYUNCULARI
- Hasan
- Sergen
- Eren
- Şükrü
- Tahsin
- Mustafa
- Milhan
- Tunahan
KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI
- Safanur
- İbrahim
- Dilara
- Emre
- Burcu
- Azize
- Mert
- Hamza