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    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım

    MasterChef'in bu akşamki bölümünde en lezzetli soğuk baklavayı yapan yarışmacı takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 23:18
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    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım

    MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküldü.

    Yarışmacılar en iyi soğuk baklavayı yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıklayacak.

    Peki, 6 Eylül MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

    MASTERCHEF 6 EYLÜL KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan soğuk sütlü baklava yapmalarını istedi. Verilen süre sonunda şefler, yarışmacıların yaptığı tatlıların tadımını yaparak başarılı isimleri seçti.

    Sonra şefler, altı yarışmacıyı seçerek onların arasından kazanan ismi seçti. Finale kalan isimler; Hasan, Azize, Dilara, Tahsin, Burcu ve Mert oldu.

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım #1

    MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

    6 isim arasında gecenin en iyi soğuk baklavasını yapan isim Hasan oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Hasan, mavi takım kaptanı oldu.

    KIRMIZI TAKIM KAPTANI

    Şeflerin, Hasan'a "Bir hafta boyunca üç takım oyununda karşılaşacağın rakibin kim olacak?" sorusuna cevabı Safanur oldu. Böylece Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı Safanur oldu.

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım #2

    MAVİ TAKIM OYUNCULARI

    • Hasan
    • Sergen
    • Eren
    • Şükrü
    • Tahsin
    • Mustafa
    • Milhan
    • Tunahan

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Eylül mavi ve kırmızı takım #3

    KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

    • Safanur
    • İbrahim
    • Dilara
    • Emre
    • Burcu
    • Azize
    • Mert
    • Hamza

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