MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu..

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı.İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Kıyasıya mücadelenin olduğu akşamda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Şefler yarışmacılardan Kayseri yöresine ait yağlama yemeğini yapmalarını istedi.Yağlamayı en iyi yapan yarışmacı mavi takım kaptanı seçildi.

Yağlamayı en iyi şekilde yapan 6 isim arasında seçim yapan jüri son ikiye Gamze ve Tayfun'u seçti.Bu iki isim arasında yapılan düelloyu kazanan isim mavi takım kaptanı oldu.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Bu hafta mavi takım kaptanlığını kazanan isim Gamze oldu.

Mavi takım kaptanı seçilen Gamze kırmızı takım kaptanlığı için Vural'ın ismini söyleyerek onu kaptan seçti.

Takımlar belirlendi

Gamze'nin mavi takım kaptanı olduğu takım şu şekilde oluştu;

Tayfun

Çağatay

Burak Kaya

Metin

Kıvanç

Barış

Serpilay

Burak

Vural'ın kaptan olduğu kırmızı takım;

Büşra

Kaan

Görkem

Yağız

Atike

Tolga

Ayaz

Fatma Nur