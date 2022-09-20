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    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı.İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..
    • 20.09.2022 - 09:21
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    MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Kıyasıya mücadelenin olduğu akşamda yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştı.

    Şefler yarışmacılardan Kayseri yöresine ait yağlama yemeğini yapmalarını istedi.Yağlamayı en iyi yapan yarışmacı mavi takım kaptanı seçildi.

    Yağlamayı en iyi şekilde yapan 6 isim arasında seçim yapan jüri son ikiye Gamze ve Tayfun'u seçti.Bu iki isim arasında yapılan düelloyu kazanan isim mavi takım kaptanı oldu.

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Bu hafta mavi takım kaptanlığını kazanan isim Gamze oldu.

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef te haftanın takımları belli oldu.. #1

    Mavi takım kaptanı seçilen Gamze kırmızı takım kaptanlığı için Vural'ın ismini söyleyerek onu kaptan seçti.

    MasterChef te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef te haftanın takımları belli oldu.. #2

    Takımlar belirlendi

    Gamze'nin mavi takım kaptanı olduğu takım şu şekilde oluştu;

    Tayfun

    Çağatay

    Burak Kaya

    Metin

    Kıvanç

    Barış

    Serpilay

    Burak

    Vural'ın kaptan olduğu kırmızı takım;

    Büşra

    Kaan

    Görkem

    Yağız

    Atike

    Tolga

    Ayaz

    Fatma Nur


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