MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi.
Yarışmanın sıkı takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.
Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor.
Son olarak Tanya'nın elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.
Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Tolga'yı seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..
Mavi Takım
Barbaros (Kaptan)
Sergen
Tahsin
Dilara
Cemre
Alican
Ayaz
Kırmızı Takım
Tolga (Kaptan)
Hasan
Eren
Batuhan
Kıvanç
Esra