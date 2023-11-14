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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te haftanın takımları belli oldu MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

ensonhaber.com TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Yarışmanın sıkı takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor. Son olarak Tanya'nın elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Kaptanlar belli oldu MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Tolga'yı seçti. Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları.. Mavi Takım Barbaros (Kaptan) Sergen Tahsin Dilara Cemre Alican Ayaz Kırmızı Takım Tolga (Kaptan) Hasan Eren Batuhan Kıvanç Esra