MasterChef'te kartlar yeniden dağıtılıyor! MasterChef şampiyonları ne zaman yarışacak? Somer Şef müjdeyi verdi MasterChef şampiyonlarının yarışacakları tarih hakkında aramalar hız kazandı. İşte şampiyonların programa dahil olacağı o tarih..

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TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor.

MasterChef Türkiye All Star'da geçtiğimiz günlerde oynanan eleme oyunu sonrası programa veda eden son isim Gamze oldu.

Gamze'nin elenmesinin ardından yeni haftanın mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı belirlendi.

Yeni haftada mavi takım kaptanı Ayaz olurken kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Kerem'i seçti.

MasterChef'te, elenen yarışmacıların yerine eski sezonlarda ikinci olan isimler dahil olurken, gözler eski şampiyonların ne zaman yarışmaya dahil olacağına çevrildi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu birincilerin ne zaman yarışmaya katılacağını açıkladı.

MasterChef şampiyonları ne zaman yarışacak?

Somer Şef, şampiyonların 25 Eylül Pazartesi itibariyle MasterChef'te olacağını belirtti.

Yarışmaya dahil olacak ilk ismin Uğur Kardaş olması bekleniyor.