MasterChef’te Kayra Can Özkan sürprizi! MasterChef Junior Kayra kimdir?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanına, Junior formatının sevilen isimlerinden Kayra Can Özkan damga vurdu. Peki MasterChef Junior Kayra kimdir?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, jüri koltuğunda ise dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yarışmacıların önlük alabilmek için tüm hünerlerini sergilediği Masterchef Türkiye yarışmasının 10. bölüm tanıtımına, Masterchef Junior formatının sevilen isimlerinden Kayra Can Özkan damga vurdu.

Kayra Can Özkan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna aday olarak katılan babasına destek olmak için programa konuk oldu.

Peki, MasterChef Junior Kayra kimdir? İşte MasterChef Kayra Can Özkan hakkında bilgiler...

MASTERCHEF JUNIOR KAYRA KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin 10. bölüm tanıtımında görülen Kayra Can Özkan izleyicilerin dikkatini çekti. Junior Kayra, yeni sezona aday olarak katılan babasına destek olmak için progroma konuk oldu.

Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior’da milyonlarca aday arasından seçilen Kayra Can Özkan, saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Saçına MasterChef logosu yaptıran Kayra, yarışmaya Antalya'dan katılmıştı.