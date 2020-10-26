MasterChef'te kim elendi? 25 Ekim'de MasterChef'te elenen yarışmacı hangisi?

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de zorlu bir mücadele ekranlara geldi. Masterchef Türkiye’den dün akşam elenen isim jüri üyeleri tarafından açıklandı.

Masterchef’te dün akşam bir eleme gecesi heyecanı daha yaşandı. Yarışmacılar ilk etapta eleme potasından çıkabilmek için yarıştılar.Gecenin sonunda bir isim daha 2020 sezonunun Masterchef’i olma hayallerine veda etti.

ELEME OYUNUNDA HANGİ YEMEK YAPILDI?

Final eleme oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.

MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununda yarışmacıların yaptığı yemeğin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler Uğur'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı.Daha sonra şefler bu haftanın elenen ismin Berker olduğunu açıkladı.

Yarışmaya KKTC'den katılan Tanya ise Berker'in elenmesi ile birlikte 1 hafta daha MasterChef Türkiye macerasına devam edebilecek.