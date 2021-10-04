MasterChef'te kim elendi? 3 Ekim Pazar MasterChef'e veda eden isim..

MasterChef'te kim elendi? 3 Ekim Pazar MasterChef'e veda eden isim..

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, eleme adayı olarak belirlenen isimlerden biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Peki 3 Ekim 2021 Pazar MasterChef'te kim elendi? İşte ayrıntılar...

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Pazar akşamları yayınlanan her yeni bölümde, bir isim daha MasterChef'e veda ediyor.

MasterChef’te bu akşam eleme adayları arasında yer alan Milhan, Araz, Mustafa, Şükrü, Ateş ve Safanur elenmemek için eleme oyununda mücadele etti.

Mücadelelerin sonunda şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en başarısız tabağı yapan isim yarışmaya veda etti.

Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 3 Ekim MasterChef 2021’de yarışmadan elenen isim.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, ilk eleme etabında fındık kullanarak en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Bu turun sonunda en iyi yemekleri yapan Safanur, Araz ve Milhan bir hafta da yarışmada kalmayı başardı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Şükrü ve Ateş, Somer Şef'in özel tarifi olan limon meringue pie tatlısını en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan Şükrü yarışmaya veda etti.