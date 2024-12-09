MasterChef'te kim elendi? 8 Aralık 2024 veda eden yarışmacı...

Yağmur Dinç

TV8'in favori yemek yarışması MasterChef Türkiye, 8 Aralık 2024 Pazar gecesi eleme heyecanı yaşattı.

Emre, Erim, Beyza ve Şirin, eleme potasına girerek Kapıdağ mor soğanı ile yaratıcı yemekler hazırlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacılar, Kapıdağ mor soğanı ile hazırladıkları tabaklarla jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.

Akabinde ise ikinci etaba geçildi.

Yarışmanın sonunda, şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu.

Bölümü kaçıranlar ise "MasterChef'te kim elendi" sorusuna yanıt arıyor. İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı...

ELENEN İSİM

MasterChef'in 8 Aralık tarihli bölümünde diğer yarışmacılardan daha az puan alarak elenen isim Emre oldu.