MasterChef'te kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim..

MasterChef'te kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim..

MasterChef Türkiye finale doğru ilerlerken, bir kişi daha yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 28 Kasım Pazar 2021 MasterChef'ten elenen ve herkesi şaşırtan isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması yine eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Eleme gecesinin ekrana geldiği yarışmada bazı yarışmacılar devam etmeye hak kazanırken, bir yarışmacı ise elendi.

Yarışmadan elenen ismin kim olduğunu merak eden MasterChef hayranları, araştırma yapmaya başladı. Yarışmayı izlemeyenler, elenen ismi merak ediyor.

Peki, MasterChef Türkiye'den kim gitti, elenen kim oldu? İşte o isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Görkem, Pelin, Safanur, Mert, Araz ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği ana ürünü kullanarak en güzel yemeği yapmak için mücadele etti.

İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Görkem, Mert ve Hasan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

İkinci tura kalan Safanur, Pelin ve Araz, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan tris di primi yemeğini yaparak yarıştı. Tadım sonrasında ise şeflerin ortak kararıyla ise bu hafta MasterChef'ten elenen isim Pelin oldu.