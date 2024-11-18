MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Şampiyon adayıydı! 17 Kasım 2024 hangi yarışmacı elendi?

Yağmur Dinç

MasterChef'in ilk 11 yarışmacısı, dün akşamı veda ile belli oldu.

Jüri üyelerinden en az puan alan yarışmacı, yarışmadan elendi.

Herkesin şampiyon olur gözüyle baktığı isim, "uskumru dolması"nı daha az başarılı yaptı.

Veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler, "MasterChef 17 Kasım kim elendi" sorusuna yanıt arıyor.

İşte şoke eden isim...

EZGİ'NİN VEDASI

Sezonun ilk kaşığını alan Ezgi Yıldırım, MasterChef hayallerini noktaladı.

Yaratıcılık etabından en düşük puanı alan Ezgi, uskumru dolmasında zorlandı.

En az puanı alarak da yarışmaya veda eden isim oldu.

Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Ezgi, "İlk turda yaşadığım aksilik, ikinci turda toparlama fırsatımı elimden aldı. Bu zamana kadar kendimi geliştirmek için elimden geleni yaptım ve burada bulunmaktan büyük gurur duydum." dedi.