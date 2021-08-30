MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen ilk isim..

MasterChef 2021-2022 sezonunun ilk elemesi gerçekleşti. Yarışmanın yeni bölümünü takip edemeyenler ise "MasterChef’te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, MasterChef’te kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümü yine nefes kesti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun keyifli sunumu ile ekrana gelen yarışmada dün eleme heyecanı yaşandı.

Sezonun ilk elemesi Hamza-Görkem-Tahsin 3'lüsü arasında geçerken, vatandaşlar kimin veda ettiğini merak ediyor.

Yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef’te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef’te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarışmacılara ana ürün olarak, beyaz peynir verildi. Yarışmacılar bu ürünü kullanarak, 40 dakika içinde bir yemek yapmaya çalıştı.

Verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda en başarılı tabağı yapan ve turu kazanan Safanur oldu. Bu turun ikincisi Tunahan, üçüncüsü Burcu oldu. Turu geçemeyen Görkem, Tahsin ve Hamza arasında son bir eleme oyunu oynandı.

Eleme oyununda yapılan yemek, Danilo Zanna'nın imza tabağı olan Ragiz oldu. Şeflerin değerlendirmesinin sonucunda, eleme oyununda kazanan isim Tahsin oldu. Son ikiye kalan yarışmacılar arasında tabağı daha zayıf olan Görkem, MasterChef'ten elendi.

MasterChef'te elenen ilk isim Görkem Demiral ViDEO