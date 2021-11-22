MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim seyirciyi şoke etti!

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim seyirciyi şoke etti!

MasterChef Türkiye heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ederken, bir kişi daha yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'ten elenen ve herkesi şaşırtan isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması yine eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Eleme gecesinin ekrana geldiği yarışmada bazı yarışmacılar devam etmeye hak kazanırken, bir kişi ise elendi.

Yarışmadan elenen yarışmacı hayallerine veda ederken, elemeden kurttulanlar bir hafta daha MasterChef heyecanı yaşamaya devam edecek.

Yarışmadan elenen ismin kim olduğunu merak eden MasterChef hayranları, araştırma yapmaya başladı.

Dün Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden dolayı yarışmayı izlemeyenler, elenen ismi merak ediyor.

Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte o isim...

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Bu haftanın eleme adayları olan Azize, Pelin, Sergen, Tahsin, Safanur ve Hasan kıran kırana bir mücadele sergiledi.

İlk turda Hasan, Tahsin ve Sergen elenmekten kurtuldu. Eleme turunun ikinci etabına kalan Azize, Safanur ve Pelin ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi.

Mehmet Şef’in özel tarifi olan Creme Fontana’yı daha az lezzetli yapan Azize, bir kez daha elendi.