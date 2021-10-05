MasterChef'te kim kaptan oldu? 4 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'te kim kaptan oldu? 4 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en iyi profiterolü yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de 4 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen 83. yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döküyor...

Yarışmacılar en iyi profiterolü yaparak şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

Haftanın takımları oluşturulduktan sonra kaptanlar, düello yaptı.

Peki, 4 Ekim MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 4 EKİM KAPTANLIK OYUNU

Mavi takım kaptanını kim olacak belirlemek için istenilen 30 adet profiterol için süre bir saat verildi. Yarışmacılar, en güzel, en lezzetli profiterolü yapmak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirledi. Son beşe kalan isimler; Mustafa, Azize, Sergen, Safanur ve Hasan oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirmeyi açıkladı. Beş isim arasında da sıyrılan Hasan, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu

KIRMIZI TAKIM KAPTANI

MasterChef’te yedinci haftanın mavi takım kaptanı Hasan oldu. Hasan, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Mustafa’yı seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Eren, Sergen, Emre, Mert, Milhan, Ateş, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Mustafa (Kaptan), Tahsin, Araz, Dilara, Rabia, Azize, Burcu, Pelin