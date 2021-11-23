MasterChef'te kim kaptan oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef'te kim kaptan oldu? İşte haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef'in yeni bölümünde en iyi ıslak burgeri yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MasterChef Türkiye'de 23 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü.

Islak hamburger yapmak için için ıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

En iyi 8 adet ıslak hamburgeri yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanını seçti.

Peki, 23 Kasım MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te on dördüncü haftanın kaptanlık oyununda ıslak hamburger yapıldı. Gecenin en iyi ve en lezzetli ıslak hamburgerini yapan Dilara oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Dilara, Mavi takım kaptanı oldu. Ve Kırmızı takım kaptanı olarak Görkem’i seçti.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

MasterChef’te Mavi takım kaptanı Dilara ve Kırmızı takım kaptanı Görkem’in yaptığı seçimler ile oluşan takımlar şu şekilde;

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin

MASTERCHEF 2021’İN SON 11 YARIŞMACISI

MasterChef on dördüncü haftasında yarışacak son 11 isim; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Görkem Demiral…