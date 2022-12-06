MasterChef'te kim kazandı? 5 Aralık MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte kurulan yeni takımlar

MasterChef'te kim kazandı? 5 Aralık MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte kurulan yeni takımlar

MasterChef yarışmasında kaptanlık oyunu sonrasında kurulan takımlar ve mavi takımın kaptanı merak edildi. Peki MasterChef'te kim kazandı? 5 Aralık MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

TV8 'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de "Kaptan kim oldu?" sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan yarışmada yeni bölümde şefler yarışmacılardan su böreği istedi. Gerçekleşen etabın sonunda Büşra, Burak Kaya, Kıvanç, Yağız ve Metin gecenin en iyi yemeğini hazırlayıp sundu. Peki MasterChef'te kim kazandı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef'te yapılan yarışmanın sonunda yapılan değerlendirme sonucu en başarılı tabağı yapan isimler; Büşra, Burak Kaya, Kıvanç, Yağız ve Metin oldu. Düelloya kalacak iki isim ise Metin ve Yağız olarak seçildi.

Mavi takım kaptanı kim seçildi?

İlgiyle takip edilen kaptanlık düellosu için bu defa iki yarışmacı, verilen yemekleri düzeltmeleri için karşı karşıya geldi. Çoban salata, çiğ köfte, patates püresi gibi malzemeleri eksik olan ürünler üzerinde yarışmacılar düzeltmeler gerçekleştirdi.

Süre sonunda ise oy birliği ile mavi takım kaptanı Yağız seçildi. Yağız kırmızı takım kaptanlığına da Büşra'yı getirdi.

MasterChef'te takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te Büşra ve Yağız'ın kaptan olduğu gecede takımlar tekrardan kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına dahil etti.

MasterChef'te takımlar ise şöyle oldu;

Mavi Takım: Yağız (Kaptan), Metin, Kıvanç, Tolga.

Kırmızı Takım: Büşra (Kaptan), Görkem, Burak Kaya, Ayaz.