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    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadeleler yaşanmaya devam ediyor.Ana kadroya giren 9. isim belli oldu!
    • 11.08.2022 - 11:53
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    MasterChef'te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı..

    MasterChef Türkiye dün akşam 36. bölümüyle ekranlara geldi.Ana kadroya girmek için kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmada en başarılı tabağı yapan yarışmacı önlüğü alarak ana kadroya girmeye hak kazanıyor.

    Şu ana kadar 8 yarışmacının ana kadroya girmeyi garantilediği MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan bölümde 9. önlük sahibini buldu.

    En başarılı tabağı hazırlamak için verilen süre içerisinde şeflerin en beğendiği tabağı yapan o isim ana kadroya girmeye hak kazandı.Yaratıcılık oyununda verilen çilek ile en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacının önlüğü alacağı oyunda rakiplerinden daha başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya dahil oldu.MasterChef te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı.. #1

     

    Ana kadroya giren 9. isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan isim Tayfun oldu.

    MasterChef te kim kazandı,ana kadroya kim girdi? 10 Ağustos MasterChef kazananı.. #2


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