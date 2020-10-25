MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? 24 Ekim eleme potasına hangi yarışmacılar girdi?

MasterChef'te kimler eleme adayı oldu? 24 Ekim eleme potasına hangi yarışmacılar girdi?

MasterChef Türkiye'de rekabet sürüyor. Masterchef 24 Ekim yayınında yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Kore mutfağında yemekler hazırladılar. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Masterchef 84. bölümde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasına konuk olan yarışmacılar, Kore yemekleri yaparak takım oyununu kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Ekim Masterchef yayınında dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımın sevinç anları ekranlara geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şeflerin istediği tabağı en iyi yapan Serhat oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, takımından birisinin adını söyledi ve 5. eleme adayı belli oldu. Mavi takım, eleme potasında oy kullandı ve haftanın son eleme adayı için bir yarışmacının ismi daha ortaya çıktı.

Serhat, haftanın 5. eleme adayı olarak Uğur'u belirledi.

Mavi takım yarışmacıları, haftanın 6. eleme adayını belirlemek için eleme potasında oy kullandı. Kullanılan oylar neticesinde, haftanın son eleme adayı Esra oldu.