MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte eleme adayı olan isimler...

Mavi takım ve Kırmızı takımın karşılaştığı 2. dokunulmazlık oyununda Kıbrıs mutfağı yemekleri yapıldı. Peki Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kimler oldu, potaya kimler gitti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef'te mücadele sürüyor...

1 Aralık Çarşamba bölümünde takımlar, ikinci dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Kıbrıs mutfağından yemeklerin yapıldığı oyunda yarışmacılar birbirine bağlı çalıştı. Aynı zamanda eski yarışmacılardan Tanya Kilitkayalı da konuk oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, haftanın 3. ve 4. eleme adayını belirledi.

Peki, MasterChef’te 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2021 eleme adayları kimler? İşte potaya giren isimler...

2. DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda menü, Kıbrıs mutfağından beş yemek idi. Humus çorbası, piruhi, şeftali kebabı, mücendra pilavı ve gullurikya tatlısı yapılacak yemeklerdi. Verilen süre bir saat idi.

Bağlı olarak hareket eden yarışmacılar, çok zorlandı. Sürenin sonunda şefler kritik tadımı yaparak kazanan takımı belirledi. Beş yemekten dördünde başarılı olan Kırmızı takım, ikinci dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları, bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Süre sonunda şefler tadım yaparak önce üçüncü olan ismi açıkladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kaybeden Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı ve Tahsin’i 1. Eleme adayı olarak gösterdi. Konseydeki oylamada ise potaya giren Burcu, ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef’te bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden iki isim direkt potaya girdi. Üçüncü eleme adayı Araz oldu. Hasan ise dördüncü eleme adayı oldu.