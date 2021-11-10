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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler belli oldu!

    MasterChef Türkiye'nin dün ekrana gelen yeni bölümünde, eleme adayı olan isimler belirlendi. Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte MasterChef'te eleme adayı olan yarışmacılar...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 10:34
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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler belli oldu!

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün, vegan mutfağından yemekler denendi.

    Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için en iyi tabakları yapmaya çalıştı.

    Yapılan düellolar sonucunda tadım yapan şefler, mavi takım yarışmacılarının dokunulmazlık aldığını açıkladı.

    Bu gelişmenin üzerine kırmızı takım yarışmacilair tezgah başına geçti ve bireysel dokunulmazlık için bir oyun daha oynadı.

    Kırmızı takım yarışmacılarına ana ürün olarak bal kabağı verilirken, dokunulmazlık kazanan ise Burcu oldu.

    Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? Burcu hangi ismi potaya gönderdi? İşte detaylar...

    MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI OLANLAR

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu'nun potaya gönderdiği isim Araz oldu. Bunun üzerine haftanın ilk eleme adayı Araz olarak belirlendi.

    Kırmızı takım, toplanan konseyde Azize, Mert ve Sergen’i oyladı. Üç isim arasında adı en çok yazılan Azize, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

    MasterChef te kimler potaya girdi? MasterChef te eleme adayı olan isimler belli oldu! #1

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