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    MasterChef'te kopya krizi

    Mavi takımda peçeteye kopya yazıldığını fark eden şefler olaya el koydu. Yarışmacılardan Fatma Nur, kopyayı kendisinin çıkardığını itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:09
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    MasterChef'te kopya krizi

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'ye her geçen gün bir başka olay damga vuruyor.

    Bu kez olay, mavi takım yarışmacılarının kopya kriziyle ortaya çıktı.

    Kopyaları ortaya çıktı

    Yarışma sırasında yarışmacılardan Atike'de bir kağıt olduğunu fark eden Mehmet Şef, "Bu kimin yazısı?" diyerek çıkıştı.

    Fatma Nur itiraf etti

    Yarışmacılar tedirginlik yaşarken öne çıkan isim Fatma Nur oldu.

    Mehmet Şef'in notun buraya nasıl geldiğini sorması üzerine Fatma Nur, "Ben götürdüm şefim." diyerek olaya açıklık getirdi.

    Çağatay ise notu Tayfun'un kendisine verdiğini, kendisinin Tolga'ya, Tolga'nın da Atike'ye ulaştırdığını söyledi.

    MasterChef te kopya krizi #1

    Kenidini de takımını da yaktı

    O sırada Fatma Nur'un görüntüsü ekrana getirildi ve genç yarışmacının "Tayfun ağabey peçeteyi gönderdin mi arkaya?" diye sorduğu görüldü.

    Tayfun kopyayı verip veremeyeceği konusunda tereddüte düştüğünü belirtmesi üzerine "Çağatay'a ver, o ona iletir." diyen Fatma Nur, hem takımını hem de kendini yaktı.

    MasterChef te kopya krizi #2


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