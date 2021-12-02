Euro
15.2699
1.37%
Dolar
13.4343
0.96%
Altın
764.81
0.46%
Borsa
1.874
0.9%
Bitcoin
776.436
2.16%
BTXN Coin
50.39
-0.98%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    MasterChef'te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme

    Dokunulmazlık oyununda Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Eliniz süremezsin, delirtme beni" diye çıkışmasıyla stüdyoda sesler yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 125. yeni bölümü, gergin anlara sahne oldu.

    Dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Kıbrıs mutfağı için ter döktükleri esnada, birbirlerine de bağlı oldukları için bir hayli zorlu şartlar altında tabaklarını hazırlamaya çalıştı.

    Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tansiyon bir hayli yükseldi.

    "TABAĞIMA ELİNİ SÜREMEZSİN"

    Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı.

    Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı.

    Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

    MasterChef Türkiye'de Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme VİDEO

    MasterChef te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme #1

    MasterChef te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme #2

    MasterChef te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir