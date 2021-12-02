MasterChef'te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme

MasterChef'te kriz! Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme

Dokunulmazlık oyununda Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Eliniz süremezsin, delirtme beni" diye çıkışmasıyla stüdyoda sesler yükseldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 125. yeni bölümü, gergin anlara sahne oldu.

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Kıbrıs mutfağı için ter döktükleri esnada, birbirlerine de bağlı oldukları için bir hayli zorlu şartlar altında tabaklarını hazırlamaya çalıştı.

Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tansiyon bir hayli yükseldi.

"TABAĞIMA ELİNİ SÜREMEZSİN"

Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı.

Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı.

Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

MasterChef Türkiye'de Dilara ile Safanur birbirine girdi: Elini sürme, beni delirtme VİDEO

