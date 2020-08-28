Tv8 ekranlarının beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te bugün, sezonun 2. MasterClass'ı gerçekleştirildi. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunun kazananı Ayyüce oldu.

Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te bu akşam MasterClass heyecanı yaşandı.

Somer Şef'in eğitmenliğinde MasterClass'a katılan kırmızı ve mavi takım yarışamcıları, domates ile biber salçası ve turşu yaptı. Diğer yandan 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların tabak dizaynlarına da değinildi.

Esra'nın önerisiyle domates çorbasının yapılması Somer Şef tarafından uygun görüldü ve MasterClass'ın ikinci oyunu için domates çorbaları değerlendirmeye alındı.

MASTERCLASS'I KAZANAN AYYÜCE

Jürinin değerlendirmesi sonucu bir sonraki tura geçen altı isim; Esra, Ayyüce, Sefa, Uğur, Celal, Tanya oldu.

İlk aşamada başarılı olan 6 yarışmacı ödül için mücadele etti. Son yarışmanın ardından en iyi tabağı çıkaran Ayyüce oldu. Böylelikle MasterClass'ın da kazananı ilan edildi.

MasterChef'te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı VİDEO











MASTERCLASS ÖDÜLÜ

Üç farklı ürün ortaya koyan 16 isimden Somer Şef'in verdiği MasterClass'da başarılı olan bir yarışmacı mutfakta işi kolaylaştıran bir mutfak aleti kazandı. MasterClass birincisi çok çeşitli pişirmeye sahip mutfak aleti elde etti.