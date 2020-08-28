Dolar
7.3485
-0.1168%
Euro
8.7162
0.1735%
Altın
1937.02
0.3845%
Borsa
1108.93
0%
G. Altın
457.6
0.377%
Bitcoin
83522.53
0.1495%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    MasterChef'te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı

    Tv8 ekranlarının beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te bugün, sezonun 2. MasterClass'ı gerçekleştirildi. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunun kazananı Ayyüce oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 05:19
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 05:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı

    Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'te bu akşam MasterClass heyecanı yaşandı.

    Somer Şef'in eğitmenliğinde MasterClass'a katılan kırmızı ve mavi takım yarışamcıları, domates ile biber salçası ve turşu yaptı. Diğer yandan 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yılların tabak dizaynlarına da değinildi.

    Esra'nın önerisiyle domates çorbasının yapılması Somer Şef tarafından uygun görüldü ve MasterClass'ın ikinci oyunu için domates çorbaları değerlendirmeye alındı.

    MasterChef te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı #1

    MASTERCLASS'I KAZANAN AYYÜCE

    Jürinin değerlendirmesi sonucu bir sonraki tura geçen altı isim; Esra, Ayyüce, Sefa, Uğur, Celal, Tanya oldu.

    İlk aşamada başarılı olan 6 yarışmacı ödül için mücadele etti. Son yarışmanın ardından en iyi tabağı çıkaran Ayyüce oldu. Böylelikle MasterClass'ın da kazananı ilan edildi.

    MasterChef'te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı VİDEO


    MasterChef te, MasterClass ödülünü Ayyüce kazandı #2

    MASTERCLASS ÖDÜLÜ

    Üç farklı ürün ortaya koyan 16 isimden Somer Şef'in verdiği MasterClass'da başarılı olan bir yarışmacı mutfakta işi kolaylaştıran bir mutfak aleti kazandı. MasterClass birincisi çok çeşitli pişirmeye sahip mutfak aleti elde etti.

    Görüş Bildir