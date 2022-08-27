- Haberler
- Medya Haberleri
- Masterchef'te Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül..
Masterchef'te Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül..
- 27.08.2022 - 11:23
Masterchef Türkiye'de sezonun ilk Masterclass oyunu oynandı.Bu oyun öncesi şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılara bazı dersler verdi.
Şeflerin MasterClass eğitimi sonrası yarışmacılardan bu eğitimlerde gördüklerini uygulamaları istendi.
18 yarışmacının yarıştığı MasterClass'ta 3 aşamalı bir oyun oynandı.Şeflerin verdiği tarifleri ve teknikleri en iyi şekilde uygulayan yarışmacı MasterClass'ı kazandı.
Yarışmacılar yarışmayı kazanabilmek için kıyasıya bir yarış içerisine girdiler.Peki sezonun ilk MasterClass oyununu hangi yarışmacı kazandı ve ne ödülü kazandı.İşte cevabı..
Masterclass'ı kazanan isim belli oldu
MasterChef Türkiye'nin bu sezon ilk MasterClass'ını kazanan isim Çağatay oldu.
MasterClass kazananının ödülü belli oldu
MasterClass yarışmasını kazanan Çağatay'ın ödülü ise hamur makinesi oldu.Şeflerin öğrettiği teknikleri en iyi şekilde kullanan Çağatay hamur makinesinin sahibi oldu.