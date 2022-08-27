Masterchef'te Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül..

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ilk MasterClass oyunu oynandı.Peki MasterClass'ı hangi isim kazandı? İşte cevabı..

Masterchef Türkiye'de sezonun ilk Masterclass oyunu oynandı.Bu oyun öncesi şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılara bazı dersler verdi.

Şeflerin MasterClass eğitimi sonrası yarışmacılardan bu eğitimlerde gördüklerini uygulamaları istendi.

18 yarışmacının yarıştığı MasterClass'ta 3 aşamalı bir oyun oynandı.Şeflerin verdiği tarifleri ve teknikleri en iyi şekilde uygulayan yarışmacı MasterClass'ı kazandı.

Yarışmacılar yarışmayı kazanabilmek için kıyasıya bir yarış içerisine girdiler.Peki sezonun ilk MasterClass oyununu hangi yarışmacı kazandı ve ne ödülü kazandı.İşte cevabı..

Masterclass'ı kazanan isim belli oldu

MasterChef Türkiye'nin bu sezon ilk MasterClass'ını kazanan isim Çağatay oldu.

MasterClass kazananının ödülü belli oldu

MasterClass yarışmasını kazanan Çağatay'ın ödülü ise hamur makinesi oldu.Şeflerin öğrettiği teknikleri en iyi şekilde kullanan Çağatay hamur makinesinin sahibi oldu.



