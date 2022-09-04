Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
363.258
-0.40%
BTXN Coin
4.92
4.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    MasterChef'te MasterClass oyununu kim kazandı? MasterClass kazananı ve büyük ödülü..

    MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.Büyük ödülün verildiği oyunda hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu.İşte kazanan isim ve ödülü..
    • 04.09.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te MasterClass oyununu kim kazandı? MasterClass kazananı ve büyük ödülü..

    TV8 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.MasterChef'in 2 Eylül'de ekranlara gelen bölümünde MasterClass eğitimi verildi.

    Jüride bulunan şeflerden Danilo Zanna yarışmacılara pizza yapımı hakkında bir eğitim verdi.Daha sonra yarışmacılar arasından en iyi pizzayı yapanın MasterClass'ı kazanacağı gecenin büyük ödülü yarışmacıları heyecanlandırdı.

    Büyük ödül

    Danilo Zanna MasterClass oyununu kazanacak yarışmacının İtalya tatili kazanacağını açıkladı.Ödülü duyan yarışmacılar büyük heyecan yaşadı.Peki MasterClass oyununu kazanarak İtalya'ya gitmeye hak kazanan isim kim oldu?

    MasterClass'ı kazandı

    MasterChef Türkiye'de MasterClass oyununu kazanan isim Yağız oldu.

    MasterChef te MasterClass oyununu kim kazandı? MasterClass kazananı ve büyük ödülü.. #1


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kocaeli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi
    Gündem

    Kocaeli'de ani yağış hayatı olumsuz etkiledi

    Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?
    Futbol

    Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

    Görüş Bildir