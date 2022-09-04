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- MasterChef'te MasterClass oyununu kim kazandı? MasterClass kazananı ve büyük ödülü..
MasterChef'te MasterClass oyununu kim kazandı? MasterClass kazananı ve büyük ödülü..
MasterChef Türkiye'de MasterClass oyunu heyecanı yaşandı.Büyük ödülün verildiği oyunda hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu.İşte kazanan isim ve ödülü..
- 04.09.2022 - 09:20
TV8 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.MasterChef'in 2 Eylül'de ekranlara gelen bölümünde MasterClass eğitimi verildi.
Jüride bulunan şeflerden Danilo Zanna yarışmacılara pizza yapımı hakkında bir eğitim verdi.Daha sonra yarışmacılar arasından en iyi pizzayı yapanın MasterClass'ı kazanacağı gecenin büyük ödülü yarışmacıları heyecanlandırdı.
Büyük ödül
Danilo Zanna MasterClass oyununu kazanacak yarışmacının İtalya tatili kazanacağını açıkladı.Ödülü duyan yarışmacılar büyük heyecan yaşadı.Peki MasterClass oyununu kazanarak İtalya'ya gitmeye hak kazanan isim kim oldu?
MasterClass'ı kazandı
MasterChef Türkiye'de MasterClass oyununu kazanan isim Yağız oldu.