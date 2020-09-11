Tv8'in beğenilen yarışması MasterChef'in 10 Eylül'de yayınlanan son bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar MasterClass heyecanına dahil oldu.

Büyük bir heyecan yaşanan yarışmada, birçok yarışmacı kozlarını paylaştı.

MASTERCLASS OYUNU

Her hafta perşembe günleri oynanan MasterClass ödül oyununda bu hafta yarışmacılara kabuklu deniz mahsullerinin incelikleri anlatıldı.

Somer Şef'in verdiği eğitimde ilk turda yarışmacılar Kadayıflı Karidesi hazırlamak için mutfağa girdi.

Kadayıflı Karides turunda yemeği rakiplerinden daha iyi yapan isimler Esra, Berker, Özgül, Arem, Eray ve Serhat oldu.

İlk turu geçen yarışmacılar yeniden mutfağa girerek bu kez Niyokki yapmak için mücadele verdi.

Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı.

KAZANAN BERKER OLDU

30 dakikanın sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Bu turun sonunda da ön plana çıkan isimler Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.

Final turunda bu kez 4 isim ıstakoz yapmak için kolları sıvadı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şefin yaptığı tadım bölümünün ardından en iyi tabağı çıkaran isim Berker oldu.

Geceyi birinci bitiren yarışmacı, bir gün boyunca deniz ürünleri restoranında MasterClass alma şanslı elde etti.

MasterChef'te MasterClass'ı kazanan isim Berker oldu VİDEO

