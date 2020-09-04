Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde MasterClass oyunu oynandı.

Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in, 3 Eylül'de yayınlanan bölümünde MasterClass oyunu oynandı.

Oyun öncesi Danilo Şef, Masterclass'ta İtalyan mutfağının en önemli lezzeti olan makarna ve tortellini çeşitlerinin nasıl yapılacağını tüm ayrıntıları ve püf noktalarıyla öğretti.

MasterClass eğitimi ödülü için 6 yarışmacı finale kaldı. Jüriden Risotto ve Macaron dersi alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu.



Bu akşamki Masterclass ödülü de İtalya'dan gelen orijinal makarna açma makinesiydi.

MASTERCLASS'I KAZANAN EMİR OLDU

Masterclass dersinin ardından en iyi ürün çıkaran 6 yarışmacı arasından Emir, en iyi risottoyu çıkararak Masterclass ödülü olan makarna makinesinin sahibi oldu.

MasterChef'te, MasterClass'ın kazananı Emir oldu.VİDEO

