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    MasterChef'te Mehmet Şef, cezaevinden gelen mektubu okudu

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te duygusal anlar yaşandı. Mehmet Şef, programa cezaevinden gönderilen bir mektubu okuduğunda yarışmacılar dugulandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 05:27
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 05:27
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    MasterChef'te Mehmet Şef, cezaevinden gelen mektubu okudu

    Ekranların vazgeçilmez yarışma programı MasterChef'in 9 Eylül'de yayınlanan yeni bölümünde izleyiciler duygusal anlara şahit oldu.

    Programa gönderilen mesajların yanında ilgi çeken bir mektup göze çarptı. Mehmet Şef'e bir cezaevinden gönderilen mektup şef tarafından stüdyoda okundu.

    Gönderilen mektupta, cezaevinden yazdığını belirten mahkum, programı 3 yıldır ilgiyle izlediğini yazdı.

    MasterChef'te Mehmet Şef, cezaevinden gelen mektubu okudu VİDEO

    MEHMET ŞEF'TEN KAYNAK İSTEDİ

    Program sayesinde aşçılık okumaya başladığını belirten mahkum, kaynaklara ulaşmada zorluk çektiğini ve Mehmet Şef'ten kaynak istediğini belirtti.

    Mehmet Şef'te kendisine kaynak göndereceğinin sözünü verdi. Bu dakikalarda stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

    MasterChef te Mehmet Şef, cezaevinden gelen mektubu okudu #1

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