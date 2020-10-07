Tv8'in sevilen programı MasterChef'in yeni bölümü yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 6 Ekim tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN

Mehmet, Danilo ve Somer şefler dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından et döner ile farklı menüler çıkarmalarını istedi.

Bu menüyü yaparak en başarılı şekilde şeflere sunan mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEFA'NIN

Mavi takım karşısında başarısı olarak bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı takımda sebzeli tartar yemeğini en iyi yapan Sefa haftanın bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, kurallar gereği takımından ilk eleme adayını seçerek, Serhat'ı eleme potasına gönderdi.

MEHMET ŞEF EBRU'YU ÇOK SERT ELEŞTİRDİ

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Oyun sonrası sebze tartar tabağını tadıma getiren Ebru'nun eksikleri başına iş açtı.

Mehmet Şef Ebru'yu oldukça sert bir biçimde eleştirdi.

MasterChef'te Mehmet Şef Ebru'yu sert eleştirdi VİDEO