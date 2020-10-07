Dolar
7.7989
0.0141%
Euro
9.1554
0.036%
Altın
1877.98
-0.0101%
Borsa
1153.71
-0.603%
G. Altın
470.659
-0.0329%
Bitcoin
83131.1
0.5944%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C

    MasterChef'te Mehmet Şef Ebru'yu sert eleştirdi

    Tv8'in sevilen programı MasterChef'in yeni bölümü yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 02:25
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 02:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te Mehmet Şef Ebru'yu sert eleştirdi

    Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in 6 Ekim tarihinde yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

    DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN

    Mehmet, Danilo ve Somer şefler dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından et döner ile farklı menüler çıkarmalarını istedi.

    Bu menüyü yaparak en başarılı şekilde şeflere sunan mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

    MasterChef te Mehmet Şef Ebru yu sert eleştirdi #1

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEFA'NIN

    Mavi takım karşısında başarısı olarak bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı takımda sebzeli tartar yemeğini en iyi yapan Sefa haftanın bireysel dokunulmazlığı kazandı.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, kurallar gereği takımından ilk eleme adayını seçerek, Serhat'ı eleme potasına gönderdi.

    MasterChef te Mehmet Şef Ebru yu sert eleştirdi #2

    MEHMET ŞEF EBRU'YU ÇOK SERT ELEŞTİRDİ

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

    Oyun sonrası sebze tartar tabağını tadıma getiren Ebru'nun eksikleri başına iş açtı.

    Mehmet Şef Ebru'yu oldukça sert bir biçimde eleştirdi.

    MasterChef'te Mehmet Şef Ebru'yu sert eleştirdi VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir