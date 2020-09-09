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    MasterChef'te Mehmet Şef, Furkan'ı ağlattı

    Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'te gergin anlar yaşandı. Tabağını yetiştiremeyen Furkan Mehmet Şef'in sert eleştirilerine maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 05:13
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    MasterChef'te Mehmet Şef, Furkan'ı ağlattı

    MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı.

    Oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek yemeği hazırlamasını istedi.

    Tadım bölümünde geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti.

    MasterChef te Mehmet Şef, Furkan ı ağlattı #1

    STÜDYOYU TERK ETTİ

    Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.

    Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı.

    Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.

    MasterChef'te Mehmet Şef, Furkan'ı ağlattı VİDEO

    MasterChef te Mehmet Şef, Furkan ı ağlattı #2

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