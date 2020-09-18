MasterChef'te Mehmet şef, Tanya'yı ağlattı

Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde, Mehmet şef yarışmacı Tanya'yı getirdiği tabaktan ötürü fırçaladı.

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

TANYA, EKSİK TABAKLA ŞEFLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.

Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

"ALLAH BİZE SABIR VERSİN"

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.

Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.

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