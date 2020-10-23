Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde kıyasıya mücadele devam ederken, Mehmet Şef çileden çıktı.

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in 22 Ekim'de yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti.

Dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık oynananan bölümde, eleme adayları da belli oldu.

"VERDİĞİM MASTERCLASS'LARA YAZIKLAR OLSUN"

Bireysel dokunulmazlık oyununda, Somer Şef'in imza tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışan yarışmacıların hatalarını gören Mehmet Şef'ten ciddi bir sitem geldi.

Yarışmacıların kemikli eti keserken zorlandıklarını gören Mehmet Şef, yanlış kestikleri gerekçesiyle yarışmacılara kızdı ve doğru kesilme şeklini göstererek, "Verdiğim Masterclass'lara yazıklar olsun" dedi.

MasterChef'te Mehmet Şef, yarışmacılara sitem etti İZLE



DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ MAVİ TAKIM

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, kırmızı ve mavi takım "çay saati" için karşı karşıya geldi. Şefler dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal menüsünü hazırlamasını istedi.

Bir saatlik sürenin ardından şefler kırmızı ve mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım mavi takım oldu.

Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK EBRU'NUN OLDU

Çay saati menüsünü kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Eleme adayı olmamak için mücadele veren kırmızı takım yarışmacıları bu turda Somer Şefin özel tabağı olan Oğlak Rogan Josh yemeğini yapmak için karşı karşıya geldi.

Hint mutfağına ait olan yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Ebru oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Yayınlanan son bölümünde kırmızı takımda eleme adayları seçildi.

Bireysel dokunulmazlığı alan Ebru, haftanın 2. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylamada 3. eleme adayı Emir oldu.

MasterChef'te ilk eleme adayları Özgül ve Sefa olmuştu.