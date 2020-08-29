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MasterChef'te ödül oyununu erkekler kazandı
- Haber Merkezi
- 29.08.2020 - 05:56
Ekranların beğeniyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde ödül oyunu oynandı.
Heyecanın tavan yaptığı oyunda, kızlar evi ve erkekler evi olarak ayrılan iki takım karşı karşıya geldi.
Oyun öncesinde erkeklerin sayıca fazla olması nedeniyle iki yarışmacı oyun dışında bırakıldı.
Bu yarışmacılar, Barbaros ve Eray idi. Sonrasında şeflerin yapılmasını istediği sütlü tatlılar, yarışmacılar arasında paylaşıldı ve eşleşmeler sonrasında düellolar başladı.
OYUN ÖDÜLÜNÜ ERKEKLER TAKIMI KAZANDI
MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan oyunda verilecek ödül 10 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı.
Kadınlar takımı ve erkekler takımında yedişer yarışmacı, yapılacak yedi tatlıda eşleşti.
Bu şekilde eşleşen yarışmacılar, sırayla verilen sürede tatlıları yapmaya başladı.
Şefler, süre sonunda tadımlarını yapıp düelloyu kazanan yarışmacıyı açıkladı.
Düellolarda 4-2 üstünlüğü yakalayan Erkekler takımı, 10 bin liralık ödülü kazandı.
MasterChef'te ödül oyununu erkekler kazandı VİDEO