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MasterChef'te ödül oyununu erkekler kazandı

MasterChef'te ödül oyununu erkekler kazandı

Tv8'in çok sevilen programı MasterChef'in son bölümünde ödül oyununu heyecanı vardı. Kızlar evi ve erkekler evi olarak takımlara bölünen oyunda düellolar sonunda kazanan erkekler takımı oldu.